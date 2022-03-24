Без Украины. Отбор на Евро-2023 возобновится без нашей молодежной сборной

24 марта возобновляется отбор на Евро-2023 среди молодежных сборных, однако Украина U-21 сейчас играть не будет.

Ближайшие матчи против Армении и Франции перенесены на неопределенное время из-за войны в Украине. Пока нет информации, как УЕФА собирается решать этот вопрос.

Украина по итогам шести матчей набрала 13 очков и ведет борьбу с Францией (16 очков) за 1-е место и прямой выход на Евро.