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Япония и Саудовская Аравия вышли на ЧМ-2022

Еще две сборные поедут в Катар

  • 24.03.2022 17:22
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Япония и Саудовская Аравия вышли на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам игрового дня в азиатской квалификационной зоне выход на ЧМ-2022 себе обеспечили сборные Японии и Саудовской Аравии.

Япония вышла на чемпионат мира шестой раз кряду. Для Саудовской Аравии это второй подряд выход на ЧМ.

На чемпионат мира уже квалифицировались Катар, Германия, Дания, Бразилия, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия.

Источник — ФИФА

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