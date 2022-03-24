УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Артем БЕСЕДИН: «Россиян нужно наказывать как можно жестче»

Форвард «Динамо» – о санкциях против российских спортсменов

  • 24.03.2022 17:05
  • 210 просмотров
  • 0 комментариев
Артем БЕСЕДИН: «Россиян нужно наказывать как можно жестче»
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Форвард «Динамо» Киев Артем Беседин считает, что санкции против российских спортсменов нужно усиливать:

«Нужно наказывать их как можно жестче. На самом деле также больно смотреть, как известные российские спортсмены закрывают все глаза и делают вид, что ничего не происходит. У нас умирают дети, женщины, пожилые люди – гражданское население. И за это кто-то должен отвечать. А живущие в России спортсмены и звезды могли бы доказывать своему руководству, что так делать нельзя.

Некоторые говорят, но есть много тех, кто ничего не делает. Поэтому санкции нужно еще больше усиливать. Может быть, тогда они поймут, что все действительно серьезно и ужасно, а совсем не так, как им это показывают и рассказывают.

Не понимаю весь этот маразм, когда россияне пишут, что мы сами себя бомбим. Чем они вообще думают, как в такое можно поверить? Правда, на нашей стороне, мы защищаем свою родину. Нет никаких сомнений, что победа придет к нам в ближайшее время».

Источник — Трибуна

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности