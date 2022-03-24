Артем БЕСЕДИН: «Россиян нужно наказывать как можно жестче»

Форвард «Динамо» Киев Артем Беседин считает, что санкции против российских спортсменов нужно усиливать:

«Нужно наказывать их как можно жестче. На самом деле также больно смотреть, как известные российские спортсмены закрывают все глаза и делают вид, что ничего не происходит. У нас умирают дети, женщины, пожилые люди – гражданское население. И за это кто-то должен отвечать. А живущие в России спортсмены и звезды могли бы доказывать своему руководству, что так делать нельзя.

Некоторые говорят, но есть много тех, кто ничего не делает. Поэтому санкции нужно еще больше усиливать. Может быть, тогда они поймут, что все действительно серьезно и ужасно, а совсем не так, как им это показывают и рассказывают.

Не понимаю весь этот маразм, когда россияне пишут, что мы сами себя бомбим. Чем они вообще думают, как в такое можно поверить? Правда, на нашей стороне, мы защищаем свою родину. Нет никаких сомнений, что победа придет к нам в ближайшее время».