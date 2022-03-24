Барселона организовала сбор помощи для украинских беженцев

«Барселона» официально сообщила о начале сбора денег для украинских беженцев, которые оказались в Каталонии. Акция организовала совместно с Красным крестом.
Также возле стадиона «Камп Ноу» «Барселона» откроет пункт сбора продуктов питания для украинских семей беженцев с детьми. Тем, кто не может прийти на стадион, предлагается поучаствовать в акции с помощью финансовых пожертвований.
Источник — ФК Барселона
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