Барселона организовала сбор помощи для украинских беженцев

«Барселона» официально сообщила о начале сбора денег для украинских беженцев, которые оказались в Каталонии. Акция организовала совместно с Красным крестом.

Также возле стадиона «Камп Ноу» «Барселона» откроет пункт сбора продуктов питания для украинских семей беженцев с детьми. Тем, кто не может прийти на стадион, предлагается поучаствовать в акции с помощью финансовых пожертвований.