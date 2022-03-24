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АРАНОВСКИЙ: «Поддерживаю дисквалификацию российских футбольных клубов»

Украинский арбитр ФИФА высказался о текущей ситуации в футболе

  • 24.03.2022 14:00
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АРАНОВСКИЙ: «Поддерживаю дисквалификацию российских футбольных клубов»
© УЕФА

Украинский арбитр ФИФА Евгений Арановский рассказал о нынешней ситуации с судейским корпусом.

«Естественно, УЕФА обо всем знает. Были звонки от функционеров организации. Все готовы помочь, чем могут. На данный момент я поддерживаю дисквалификацию российских футбольных клубов, сборных, арбитров и всех из международных соревнований. 

Даже украинские арбитры не могут обслуживать международные матчи, так как нельзя выезжать из страны. Как только это закончится, нас снова начнут назначать на игры. Я уверен, что мы вернемся. 

У арбитров всех украинских дивизионов есть общая группа в телеграм. Нас там около ста человек. Мы постоянно списываемся. Все находятся в разных городах и разных условиях. Мы постоянно на связи. Обмениваемся новостями и психологическим состоянием. Помогаем друг другу, чем можем. 

УАФ сделала специальный центр координации. Туда мы все отправили свои данные: кто где находится, где находятся семьи, какое состояние, какая помощь нужна. Если кому-то нужна помощь, то информация передаётся в центр, и принимаются соответствующие меры. 

У нас есть да человека, по которым нет информации. Не знаем ничего об одном молодом арбитре из Мариуполя. Еще сложная ситуация с Сергеем Лисенчуком. Он и его семья находятся или на броварском, или на черниговском направлении. Они жили в селе и с ними нет связи», — сказал Арановский.

Источник — Футбол 1/2/3

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