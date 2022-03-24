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ДЕМЬЯНЕНКО: «Старые друзья из россии не звонят, не хотят жить демократично»

Легенда «Динамо» в шоке от действий российской армии

  • 24.03.2022 13:40
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ДЕМЬЯНЕНКО: «Старые друзья из россии не звонят, не хотят жить демократично»
© УАФ. Анатолий Демьяненко

Известный в прошлом футболист и тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко высказал свое мнение относительно войны в Украине.

«Агрессия россии не входит ни в какие рамки. Погибает много людей, детей. Чтобы устроить такое, нужно быть безразличным человеком, которому нечего терять. За свою землю мы будем умирать до последнего. 

Старые друзья из россии не звонят. Видимо, эта страна не хочет жить цивилизованно и демократично. Когда мы вместе играли за сборную СССР, то всегда дружили. Ходили друг к другу в гости, когда к нам приезжал Спартак, Динамо Тбилиси или Арарат. То, что сегодня россия вытворяет на нашей территории - это уничтожение украинского народа. Я думаю, они поплатятся за это.

Конечно, там люди зомбированные. Они не хотят жить нормально и идти вперед. Я удивлен тому, как россияне спокойно воспринимают нападение их государства на Украину. 

Я прошу вас уйти с нашей земли. Мы не хотим вас здесь видеть», — сказал Демьяненко. 

Источник — Футбол 1/2/3

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