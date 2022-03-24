Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Людям стыдно иметь русское гражданство»

Игрок английского «Вест Хэма» и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как сейчас живется в Лондоне людям с российским гражданством.

– Я думаю, людям просто стыдно иметь русское гражданство, и это хорошо. Это то, чего мы и добиваемся. Им должно быть стыдно за это, стыдно за то, что они молчат, стыдно за то, что они не могут повлиять на своего «суперпрезидента».

Те русские, которые учатся с моими детьми в школе, приходят и говорят: «Кошмар, что происходит, наш президент сошёл с ума.

– Искренне говорят?

– Да, это искренне. Предлагают помощь, если кому-то надо. Поэтому я в начале нашего разговора сказал, что я не буду говорить плохо о всех русских. Есть адекватные люди, которые понимают все, и, возможно, пытаются повлиять на это как-то, но ничего не происходит. А есть люди тупые, которые ничего не видят – им показали новости. Просто нация зомби, как я их называю, - подытожил Ярмоленко.