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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Людям стыдно иметь русское гражданство»

Украинский футболист поделился мнением о соседнем народе

  • 24.03.2022 09:24
  • 387 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Людям стыдно иметь русское гражданство»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Игрок английского «Вест Хэма» и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как сейчас живется в Лондоне людям с российским гражданством.

– Я думаю, людям просто стыдно иметь русское гражданство, и это хорошо. Это то, чего мы и добиваемся. Им должно быть стыдно за это, стыдно за то, что они молчат, стыдно за то, что они не могут повлиять на своего «суперпрезидента».

Те русские, которые учатся с моими детьми в школе, приходят и говорят: «Кошмар, что происходит, наш президент сошёл с ума.

– Искренне говорят?
– Да, это искренне. Предлагают помощь, если кому-то надо. Поэтому я в начале нашего разговора сказал, что я не буду говорить плохо о всех русских. Есть адекватные люди, которые понимают все, и, возможно, пытаются повлиять на это как-то, но ничего не происходит. А есть люди тупые, которые ничего не видят – им показали новости. Просто нация зомби, как я их называю, - подытожил Ярмоленко.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
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    online
    Gayka, 24.03.2022 09:59
    +1
    Российской петушни не видно в комментариях, по тихому минусуют звёзды
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    Oleksandr Taktaiev, 24.03.2022 10:07
    0
    Їм не соромно.
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