Сергей СТАХОВСКИЙ: «Население россии настроено против запада»

Один из лучших украинских теннисистов в истории Сергей Стаховский поделился мнением о перспективах достичь мирного соглашения с россией.

«Преимущественно население россии настроено против запада. Искать мир с нацией, которая жаждет крови, все равно, что пытаться приручить волка, позволяя ему спать с вашими детьми», - написал Стаховский.