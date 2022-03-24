Сергей СТАХОВСКИЙ: «Население россии настроено против запада»

Один из лучших украинских теннисистов в истории Сергей Стаховский поделился мнением о перспективах достичь мирного соглашения с россией.
«Преимущественно население россии настроено против запада. Искать мир с нацией, которая жаждет крови, все равно, что пытаться приручить волка, позволяя ему спать с вашими детьми», - написал Стаховский.
Источник — Twitter
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