Андрей ПАВЕЛКО: «У нас есть очень длинный путь взаимодействий с Артеком»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о сотрудничестве с детским лагерем Артек и помощи детям.
«У нас есть очень длинный путь взаимодействий с Артеком и меморандум сотрудничества.
Именно сейчас, когда они переехали в Хуст, будем помогать деткам быть в поддержке футбольного общества, футбольной семьи», - сказал Павелко.
Источник — Футбол 1/2/3
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