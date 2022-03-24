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Андрей ПАВЕЛКО: «У нас есть очень длинный путь взаимодействий с Артеком»

Украинская ассоциация футбола помогает детям

  • 24.03.2022 07:18
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Андрей ПАВЕЛКО: «У нас есть очень длинный путь взаимодействий с Артеком»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко  рассказал о сотрудничестве с детским лагерем Артек и помощи детям.

«​​​​​​У нас есть очень длинный путь взаимодействий с Артеком и меморандум сотрудничества.

Именно сейчас, когда они переехали в Хуст, будем помогать деткам быть в поддержке футбольного общества, футбольной семьи»​​​​​​, - сказал Павелко.

Источник — Футбол 1/2/3

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