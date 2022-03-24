Андрей ПАВЕЛКО: «У нас есть очень длинный путь взаимодействий с Артеком»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о сотрудничестве с детским лагерем Артек и помощи детям.

«​​​​​​У нас есть очень длинный путь взаимодействий с Артеком и меморандум сотрудничества.

Именно сейчас, когда они переехали в Хуст, будем помогать деткам быть в поддержке футбольного общества, футбольной семьи»​​​​​​, - сказал Павелко.