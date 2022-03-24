Полузащитник Черноморца временно отправился в литовский клуб

Литовский клуб «Паневежис» сообщил о переходе бразильца Вандерсон Кавалканте Мело, который принадлежит одесскому «Черноморцу».
В литовском клубе 27-летний полузащитник будет выступать на правах аренды до возобновления Украинской Премьер-лиги.
Мело перешел в Черноморец 1 февраля 2022 года, подписав с одесситами двухлетний контракт. По понятным причинам бразилец пока не дебютировал за «моряков».
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