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Источник: Зеленский попросил США не вносить Абрамовича в санкционный список

Якобы помогает в переговорах

  • 23.03.2022 22:22
  • 3064 просмотра
  • 4 комментария
Источник: Зеленский попросил США не вносить Абрамовича в санкционный список
© Skysports.com

По информации Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена пока что не вносить в санкционный список владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Якобы Абрамович с первых дней переговоров между Украиной и Россией является одним из важных посредников.

В США отказались комментировать переговоры Зеленского и Байдена на эту тему.

Ранее действительно была информация о том, что Абрамович выступает одним из посредников.

Источник — The Wall Street Journal

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    sl1d3r1985, 23.03.2022 23:59
    0
    Ой не дай Боже если этот слух правда !!! Президент страны в корой каждый день гибнут сотни и страдают уже миллионы просит не ставить раком официальный счёт путина в цивилизованном мире ???
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    online
    Dreifus, 23.03.2022 23:07
    0
    Абрамович решил играть через еврейскую общину. Наверное вкладывался в неё хорошо. Вот и посмотрим, насколько правдоподобны теории про ZOG.
    Если община вытащит персонажа, повязанного с Путиным, значит что-то в этой теории есть.
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    BERNARDOS, 23.03.2022 22:44
    -1
    Еврей еврея не кинет
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    online
    Westwood., 23.03.2022 22:32
    -2
    видимо Абрамович понимает что и как ситуация в целом видит все как положено и он может изменить ход событий возможно
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