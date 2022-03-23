Источник: Зеленский попросил США не вносить Абрамовича в санкционный список

По информации Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена пока что не вносить в санкционный список владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Якобы Абрамович с первых дней переговоров между Украиной и Россией является одним из важных посредников.

В США отказались комментировать переговоры Зеленского и Байдена на эту тему.

Ранее действительно была информация о том, что Абрамович выступает одним из посредников.