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Александр АЛИЕВ: «У Зеленского стальные яйца»

Экс-игрок «Динамо» поделился мнением о Президенте Украины

  • 23.03.2022 21:09
  • 1889 просмотров
  • 1 комментарий
Александр АЛИЕВ: «У Зеленского стальные яйца»
© YouTube. Александр Алиев

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«За Зеленского проголосовало 73 процента. Много на него лилось грязи. Мы с ним общались и он мне рассказывал, какие у него были ситуации в россии.

Человек показал, что у него есть яйца. Он находится здесь со своими жителями и я уверен, что он никуда не уедет. У него действительно стальные яйца. Я благодарен ему, что он с народом», - сказал Алиев.

Источник — Бомбардир

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Rzechpospolita, 23.03.2022 21:28
    0
    Сашко прям завівся))) інтерв'ю на інтерв'ю)
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