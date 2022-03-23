Александр АЛИЕВ: «У Зеленского стальные яйца»

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«За Зеленского проголосовало 73 процента. Много на него лилось грязи. Мы с ним общались и он мне рассказывал, какие у него были ситуации в россии.
Человек показал, что у него есть яйца. Он находится здесь со своими жителями и я уверен, что он никуда не уедет. У него действительно стальные яйца. Я благодарен ему, что он с народом», - сказал Алиев.
Источник — Бомбардир
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