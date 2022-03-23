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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сейчас наша сборная – это все мы, украинцы»

Хавбек «Шахтера» обратился к соотечественникам

  • 23.03.2022 20:28
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сейчас наша сборная – это все мы, украинцы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Тарас Степаненко высказался о войне с россией.

«В мире без войны мой день сегодня начался бы с утренней тренировки в сборной. Мы с ребятами готовились бы к матчу с Шотландией...

Но сейчас наша сборная – это не 11 человек на поле, а и все, кто сидит на стадионе или перед телевизором. Сейчас наша сборная – это все мы, украинцы.

И наш день начинается с решений, как помочь и победить! Каждый из нас – это сборная от каждого воина, врача, волонтера, предпринимателя, спортсмена до Президента. Это моя любимая сборная», - написал Степаненко.

Источник — Instagram

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