Александр ПОВОРОЗНЮК: «П***ец российской федерации!»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк обратился к матерям российских солдат, которые приходят в Украину с войной.

– Если бы можно было обратиться к россиянам, что бы вы сказали?

– Они должны понять, что здесь мы будем убивать их сыновей и внуков. Мы будем это делать с большим удовольствием, потому что они пришли на нашу землю, а не мы пришли к ним.

Мы просим вас остановить их любыми методами, чтобы они сюда не шли. У нас не остается другого выхода. Если они придут, мы будем их просто убивать.

Слава Украине! Слава Нации! И п***ец российской федерации!