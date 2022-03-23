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Александр ПОВОРОЗНЮК: «П***ец российской федерации!»

Президент «Ингульца» верит в победу Украины

  • 23.03.2022 20:00
  • 1043 просмотра
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Александр ПОВОРОЗНЮК: «П***ец российской федерации!»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк обратился к матерям российских солдат, которые приходят в Украину с войной.

– Если бы можно было обратиться к россиянам, что бы вы сказали?
– Они должны понять, что здесь мы будем убивать их сыновей и внуков. Мы будем это делать с большим удовольствием, потому что они пришли на нашу землю, а не мы пришли к ним.

Мы просим вас остановить их любыми методами, чтобы они сюда не шли. У нас не остается другого выхода. Если они придут, мы будем их просто убивать.

Слава Украине! Слава Нации! И п***ец российской федерации!

Источник — Футбол 1/2/3

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