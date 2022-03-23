ЯРМОЛЕНКО: «Слезы, которые были в игре с Астон Виллой, это от сердца»

Вингер английского «Вест Хэма» и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, почему плакал после гола в ворота Астон Виллы.
«Понимаете, само чувство, когда ты забиваешь гол – это огромный всплеск эмоций. И когда ты понимаешь, что у тебя в стране твои родственники, твои родные, твои люди погибают… И ты играешь в футбол, и тебе хочется как-то им помочь, но ты не можешь. И те слезы, которые были в игре с «Астон Виллой», это просто от сердца, от души было», - сказал Ярмоленко.
Источник — Футбол 1/2/3
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