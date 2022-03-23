Денисов анонсировал возобновление вещания каналов Футбол

Директор телеканалов «Футбол» Александр Денисов у себя в Фейсбуке анонсировал возобновление вещания каналов:

«Друзья, имеем такую ​​новость для всех. Завтра, в четверг 24 марта, в 18:00 мы возобновляем вещание «Футболов». Начинаем сразу с прямых трансляций сборных, потом добавим в эфир другие турниры и Футбол News. Постараемся каждый день придавать вам положительный настрой. Он сейчас всем нам очень нужен.

Каналы «Футбол» по-прежнему доступны в кабельных сетях, на платформе Oll.tv и у спутникового оператора Xtra TV.

Чтобы технически запустить каналы, коллектив за эти несколько дней сделал почти невозможное. Но военное время не дает никаких гарантий стабильного вещания.

Прошу с пониманием отнестись к возможным техническим моментам, как пример, в случае воздушной тревоги, работники и комментаторы должны оставить рабочие места и идти в бомбоубежище, ну и так далее. Но уверен, что в целом объяснять сегодняшние реалии никому из вас не нужно.

Итак, хорошая новость - что мы начинаем. Стартуем с live матча Лиги Наций Молдова – Казахстан, а затем прямая трансляция игры плей-офф на чемпионат мира Португалия – Турция. Приятного! Все будет Украина».