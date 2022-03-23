Михаил МУДРИК: «Плохого сейчас крайне много»

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик дал комментарий по поводу своего приезда в лагерь «Артек», где сейчас находятся украинские дети-беженцы.
«Плохого сейчас крайне много. Главное в такие времена, не терять надежду, веру, не загоняться, а наоборот, разбавлять и находить силы – отвлекаться.
Если замкнуться в себе, будет очень сложно», - сказал Мудрик.
Источник — Футбол 1/2/3
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