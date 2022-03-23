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Остап МАРКЕВИЧ: «Тренировочные поля Мариуполя полностью разрушены»

Наставник «Мариуполя» - о последствиях войны

  • 23.03.2022 18:02
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Остап МАРКЕВИЧ: «Тренировочные поля Мариуполя полностью разрушены»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал последствиях войны для города:

«В Мариуполе сейчас очень сложная и плачевная ситуация. На наши тренировочные поля упало несколько авиабомб, поэтому они почти полностью разрушены.

Также сложно и большинству игроков, потому что долгое время у нас не было возможности связаться с людьми оттуда, ведь не было связи. Это, конечно, очень сильно нас беспокоило, потому что многие друзья и близкие люди остались там. Сейчас уже большинство из них уехали, однако остаются люди, ежедневно под обстрелами, каждые 7-10 минут на город падает авиабомба».

Источник — FanDay

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