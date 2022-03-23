ПОВОРОЗНЮК: «После войны Украина будет еще лучше, я в этом уверен»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о том, какой он видит Украину после войны.
«Я вижу Украину цветущей, и еще лучшей, чем она была. Я вижу полностью заполненный людьми стадион в Петрово. Им нужно будет куда то-то девать всю эту энергию. Думаю, они будут ходить на футбол. Будет так, как не было никогда. Я в этом уверен», - сказал Поворознюк.
Источник — Футбол 1/2/3
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