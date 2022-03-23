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ПОВОРОЗНЮК: «После войны Украина будет еще лучше, я в этом уверен»

Президент «Ингульца» верит в лучшее

  • 23.03.2022 17:37
  • 599 просмотров
  • 3 комментария
ПОВОРОЗНЮК: «После войны Украина будет еще лучше, я в этом уверен»
© Пряма червона. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о том, какой он видит Украину после войны. 

«Я вижу Украину цветущей, и еще лучшей, чем она была. Я вижу полностью заполненный людьми стадион в Петрово. Им нужно будет куда то-то девать всю эту энергию. Думаю, они будут ходить на футбол. Будет так, как не было никогда. Я в этом уверен», - сказал Поворознюк.

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Yanker8888888888, 23.03.2022 17:37
    +1
    1000 %%%
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    online
    romaz82, 23.03.2022 18:55
    0
    По любому будет ещё лучше. Но только без бандеровцев и нациков
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    online
    ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА, 23.03.2022 18:06
    0
    Жирный боров, нехер каркать заранее! Нам еще освободить земли надо и заставить врагов платить репарации, чтобы самим не пришлось все отстраивать!
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