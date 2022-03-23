Тренер Колоса: «О нашем гуманитарном штабе можно написать книгу»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал о деятельности гуманитарного штаба, организованного на базе клуба.
«Это достаточно мощная организация, которая занимается роддомами, детскими домами, помощью ВСУ, территориальной обороне. Об этом можно написать книгу. Лично Андрей Засуха и его семья прикладывают колоссальные усилия, чтобы нуждающиеся люди получали помощь», - сказал Вишняк.
Источник — Футбол 1/2/3
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