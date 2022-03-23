Поль ПОГБА: «Когда пришел Моуриньо, у меня началась депрессия»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба признался, что после того, как команду в 2016 году возглавил Жозе Моуриньо, у него началась депрессия:
«Безусловно, мы зарабатываем большие деньги и не можем жаловаться на это, но иногда в жизни футболистов случаются ситуации, которые редко бывают у обычных людей.
Когда в «Манчестер Юнайтед» пришел Жозе Моуриньо, то у меня началась депрессия. Наша зарплата не всегда означает, что мы счастливы. Я постоянно пытался ответить себе на вопрос, моя ли вина в том или ином моменте».
Источник — Get French Football News
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