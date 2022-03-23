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Поль ПОГБА: «Когда пришел Моуриньо, у меня началась депрессия»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» – о взаимоотношениях с бывшим тренером

  • 23.03.2022 16:07
  • 459 просмотров
  • 3 комментария
Поль ПОГБА: «Когда пришел Моуриньо, у меня началась депрессия»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба признался, что после того, как команду в 2016 году возглавил Жозе Моуриньо, у него началась депрессия:

«Безусловно, мы зарабатываем большие деньги и не можем жаловаться на это, но иногда в жизни футболистов случаются ситуации, которые редко бывают у обычных людей.

Когда в «Манчестер Юнайтед» пришел Жозе Моуриньо, то у меня началась депрессия. Наша зарплата не всегда означает, что мы счастливы. Я постоянно пытался ответить себе на вопрос, моя ли вина в том или ином моменте».

Источник — Get French Football News

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Tasha19, 23.03.2022 16:52
    +1
    Бідний, нещасний мільйонер))
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    online
    tima fialko, 23.03.2022 16:46
    +1
    Погба,одну гру грає,п"ять на полі не знайдеш,а шалену зарплатню отримує регулярно.
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    online
    Євген Давиденко, 23.03.2022 16:38
    +1
    Его вообще-то Моуриньо и покупал😂
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