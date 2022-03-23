Главный тренер Колоса: «Сейчас наша главная команда – ВСУ»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк высказал свою веру в успех Украины.



«Мы обязательно сможем возродиться. С таким единством между людьми разных профессий и той поддержкой, которую украинский народ оказывает нашим «главным игрокам» – ВСУ. Это сейчас наша «главная команда». Мы все отстроим. У нас будет сильный и мощный чемпионат», – сказал Вишняк.