Главный тренер Колоса: «Сейчас наша главная команда – ВСУ»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк высказал свою веру в успех Украины.
«Мы обязательно сможем возродиться. С таким единством между людьми разных профессий и той поддержкой, которую украинский народ оказывает нашим «главным игрокам» – ВСУ. Это сейчас наша «главная команда». Мы все отстроим. У нас будет сильный и мощный чемпионат», – сказал Вишняк.
Источник — Футбол 1/2/3
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