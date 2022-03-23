ПОВОРОЗНЮК: «Русские не понимают, что украинский народ победить невозможно»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, как война с россией изменила его жизнь.



«Ингулец» вернулся со сбора в Турции. Команда должна была проводить игру с «Динамо» в чемпионате Украины, а тут такое. Жизнь изменилась в корне. Ты уже не думаешь о том, как посмотреть футбол, а как вывезти людей из Киева. После этого сам берешь в руки автомат и идешь защищать свою малую Родину, которая называется Петровщина.



Это война. Здесь или ты, или тебя. Сложно об этом говорить, но приходится. Таких, как я, очень много, и украинский народ победить просто невозможно. Россияне этого не понимают.



Мы полным ходом готовимся к посевной. Жизнь идет так, как должна. Есть кому воевать и есть кому работать. Мы будем способствовать, чтобы наши фермеры все сделали вовремя. Не нужно на этом зацикливаться. Пусть все идет своим чередом. Планируйте, работайте, выплачивайте зарплаты. Живите обычной жизнью», – сказал Поворознюк.