Тренер из структуры Шахтера рассказал BBC, как бежал из Харькова

Sport.ua продолжает знакомить своих читателей с авторскими текстами и заметками, выходящими в иностранной прессе на тему войны, которую проклятые рашисты развязали на территории Украины. На очереди – материал африканского регионального офиса ВВС с повествованием о нигерийском футбольном тренере, который долгие годы жил в Украине, а также был задействован в воспитании талантов для академии «Шахтера» в Харькове.

К счастью для Оби Одзимаду и его семьи, они больше не видят и не слышат взрывов бомб на улице, даже если эти воспоминания о бегстве из Украины все еще действуют на них мысленно.

Уроженец Нигерии футбольный тренер, его жена и трое детей-подростков сейчас находятся в Венгрии, претерпев полное страха путешествие из находящегося на востоке страны Харькова, которое началось всего через несколько дней после российского вторжения 24 февраля.

Одзимаду, работавший в донецком «Шахтере», говорит, что его дети – 18, 15 и 13 лет – до сих пор «травмированы» недавними событиями.

«Когда мы были в подвале нашего дома, переживания были настолько сильными, что любой легкий шум держал в напряжении», - сказал Оби Одзимаду BBC Sport Africa.

«Понимаете, какой это стресс, особенно для детей. Боязнь была такой, что даже если где-то ложка падала, то уже становилось страшно. Закрывалась дверь, а тебе страшно. Каждый тихий звук, тебе страшно, ты думаешь, что это ракета или бомба».

«Даже когда мы выехали из Украины, нас все пугало. Сейчас мы в Венгрии, но психологическая травма осталась. Например, какой-то шум от проезжающей машины, или пролетающего вертолета, вызывает повышенный интерес и внимание. Все из-за опасений за свою жизнь».

Двое детей Оби заболели во время трехдневного путешествия из Харькова в Будапешт, но проблемы постепенно проходят.

«Мы знаем, что проблемы связаны, прежде всего, со стрессом и психологическими переживаниями, с которыми столкнулись дети», - сказал 50-летний мужчина.

«Сейчас они справляются с этим очень хорошо, потому что теперь вокруг мир. Они могут снова выйти на улицу, почувствовать себя свободными, начать удалять этот военный опыт из сознания. Слава Богу в последние несколько дней мы снова можем высыпаться, и постепенно напряжение и стресс проходят».

«Наши жизни действительно были в опасности»

Проведя несколько дней в подвале, Одзимаду, тренер команд до 11 и до 13 лет, связанных с «Шахтером», в конце концов решил, что семья должна покинуть свой дом, поскольку атаки на Харьков лишь усилились.

«Услышав приближающиеся взрывы и просматривая новости, вы понимаете, что один человек был убит здесь, другой человек был убит там. Безопасного места не было. Даже когда мы были в подвале, мы тоже слышали взрывы, бьющиеся окна, люди кричали и бегали туда-сюда».

«В первый день мы попытались добраться до вокзала, но когда подъезжали поближе к нему, то услышали взрывы. Может быть, метрах в 500 от нас – сильные взрывы, два-три раза. Вы слышите этот грохот, вы не знаете, откуда он исходит, вы не знаете, куда бежать. Мы видели взрывы, мы видели, как разрушаются дома. Это одна из самых страшных вещей, которые можно когда-либо увидеть в жизнь».

«Как отцу и как родителю довольно сложно смотреть на своего ребенка в такой ситуации. Ты не можешь дать ответы на все вопросы, и ты не знаешь, что произойдет».

В конце концов, 27 февраля, через три дня после российского вторжения, семья села на поезд из Харькова в столицу Киев.

«Наши жизни действительно были в опасности, поэтому мы приняли решение действовать как можно быстрее», - сказал Одзимаду.

«Была проблема с поездом в Киеве, нам пришлось ждать семь часов на вокзале, чтобы он тронулся. Это было очень травматично. Имею в виду, что безопасность детей имеет первостепенное значение, нам просто нужно было уехать из Украины».

Семья пережила 28-часовое путешествие из Харькова во Львов, город на западе Украины, примерно в 70 километрах от польской границы.

Оставив все позади

Одзимаду уехал из Нигерии в 1988 году, чтобы учиться в Советском Союзе (ныне – на территории россии), а затем переехал в Украину, чтобы начать бизнес со своим братом.

Включая пребывание в Киеве, он прожил в Украине 17 лет и вырастил там своих детей, но обнаружил, что нужно покидать свое уютное жилище в поисках безопасного места.

«Мы люди, которые обосновались в Украине, но нам пришлось все оставить. Это был просто вопрос спасения наших жизней. Пришлось уезжать налегке, потому что мы не знали, с какими условиями столкнемся в пути. Поэтому мы ничего не упаковывали. Нам пришлось оставить все, ради чего мы работали десятилетиями. Нам пришлось оставить все, просто чтобы быть в безопасности».

Их прибытие во Львов 28 февраля, город, который Одзимаду назвал «переполненным», показало, что семья уехала от самых ожесточенных боев.

После четырехчасового ожидания они сели на другой поезд до Ужгорода, ближе к границе со Словакией и Венгрией, где, обессиленные, заночевали.

На следующий день Одзимаду с семьей отправились в город Чоп, который расположен в 30 минутах езды от Ужгорода, и, прождав четыре часа, сели на поезд, который помог им пересечь венгерскую границу за 10 минут.

Оттуда они сели на поезд до Будапешта, куда прибыли в ночь на 1 марта.

«Это было трехдневное путешествие из Украины в Венгрию, - сказал Одзимаду. «Это был очень большой стресс».

Одзимаду поддерживает связь со своими работодателями в донецком «Шахтере» на фоне военной ситуации в Украине и сохраняет надежду на то, что война скоро закончится, и можно будет вернуться к нормальной жизни.

«Я должен был сообщить своему начальству (в «Шахтере») о своем отъезде», - сказал он.

«Они понимают, что все просто пытаются оставаться в безопасности. Я сообщил им, что мы должны сейчас уехать в целях безопасности, и они поддержали нас. Мы все надеемся, что всему этому скоро придет конец».