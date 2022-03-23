Василий КРАВЕЦ: «В Испании еще больше людей начали ненавидеть Россию»

Украинский защитник хихонского «Спортинга» Василий Кравец рассказал, как в Испании относятся к нападению российской армии на Украину.



— Что испанцы говорят по поводу вторжения россии в Украину?

— Когда начались бомбежки, когда мирные украинцы начали бежать от обстрелов, я все эти ролики выкладывал в Instagram. Мне писали многие испанцы, как знакомые, так и чужие. Они были в шоке. Уже намного больше людей стали ненавидеть россию.



Месяц назад один из моих партнеров по команде в шутку сказал, что скоро мне придется менять паспорт на российский, но когда началась война, он дико извинялся за свои слова и высказал свою ненависть к россии.



— В команде тебя поддерживают?

— Да. Особенно на первых порах, говорили о помощи, если какая-то необходима. Психологически было очень сложно. Только недавно я пришел в норму, если это можно так назвать, поскольку нужно тренироваться и играть.



— Ты имеешь веру в победу над оккупантами?

— Я не политик и мне сложно дать прогноз на счет окончания войны, но я верю, что это произойдет как можно быстрее. Бог с нами. Я уверен, что после войны Украина заживет намного лучше. Мы отстроим наши города, и они будут еще лучше. Слава Украине!