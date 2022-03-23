УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Василий КРАВЕЦ: «В Испании еще больше людей начали ненавидеть Россию»

Украинский футболист – о том, как изменилось отношение к стране-агрессору

  • 23.03.2022 12:28
  • 488 просмотров
  • 0 комментариев
Василий КРАВЕЦ: «В Испании еще больше людей начали ненавидеть Россию»
© ФК Спортинг Хихон. Василий Кравец

Украинский защитник хихонского «Спортинга» Василий Кравец рассказал, как в Испании относятся к нападению российской армии на Украину.
 
— Что испанцы говорят по поводу вторжения россии в Украину?
— Когда начались бомбежки, когда мирные украинцы начали бежать от обстрелов, я все эти ролики выкладывал в Instagram. Мне писали многие испанцы, как знакомые, так и чужие. Они были в шоке. Уже намного больше людей стали ненавидеть россию.
 
Месяц назад один из моих партнеров по команде в шутку сказал, что скоро мне придется менять паспорт на российский, но когда началась война, он дико извинялся за свои слова и высказал свою ненависть к россии.
 
— В команде тебя поддерживают?
— Да. Особенно на первых порах, говорили о помощи, если какая-то необходима. Психологически было очень сложно. Только недавно я пришел в норму, если это можно так назвать, поскольку нужно тренироваться и играть.   
 
— Ты имеешь веру в победу над оккупантами?
— Я не политик и мне сложно дать прогноз на счет окончания войны, но я верю, что это произойдет как можно быстрее. Бог с нами. Я уверен, что после войны Украина заживет намного лучше. Мы отстроим наши города, и они будут еще лучше. Слава Украине!  

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности