Ангелина Калинина – Екатерина Горгодзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.
В первом круге украинка сразится против Екатерины Горгодзе из Грузии (№123 WTA) после матча Дои - Звонарева. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли между собой один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Мэдисон Киз из США (№26 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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