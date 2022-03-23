Ангелина Калинина – Екатерина Горгодзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.



В первом круге украинка сразится против Екатерины Горгодзе из Грузии (№123 WTA) после матча Дои - Звонарева. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли между собой один раз, победила украинка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Мэдисон Киз из США (№26 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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