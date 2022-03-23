Французский журналист: «Неймар на грани пьянства»

Нападающего ПСЖ Неймара жестко раскритиковал французский журналист Даниэль Риоло.
«Неймар почти не тренируется, он приезжает в жалком состоянии, на грани пьянства. Так оно и есть, это полный разрыв с клубом и командой.
ПСЖ больше не клуб. Нет больше общей нити. Тренера больше нет, президент не сказал ни слова. Ничего. Ни Леонардо, ни Насер Аль-Хелаифи. Ничего», - сказал Риоло.
30-летний Неймар в текущем сезоне провел 21 матч за «ПСЖ», забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Неймар и Рамос хотят покинуть ПСЖ.
Источник — El Mundo Deportivo
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