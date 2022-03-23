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Жуниор МОРАЕС: «Смогу улыбаться снова, когда прекратится война»

Экс-форвард «Шахтера» мысленно остается со всеми украинцами

  • 23.03.2022 11:36
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Жуниор МОРАЕС: «Смогу улыбаться снова, когда прекратится война»
© ФК Коринтианс. Жуниор Мораес (в центре)

Бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес дал интервью прессе на представлении в качестве новичка бразильского «Коринтианса».

«Мне до сих пор очень трудно об этом говорить. Я не могу положить трубку, я не хочу вешать трубку. Пока идет война, я буду оставаться на связи с людьми из Украины, пытаясь как-то помочь. Ежедневно я общаюсь с людьми, которые все еще там, иногда им нужна поддержка, чтобы вывезти семью. У меня большая дружба с украинским народом. Это вопрос двустороннего движения. Я до сих пор не могу улыбаться так, как хотелось бы, и я смогу делать это вновь только тогда, когда прекратится эта война».

«Очень грустно осознавать, что многие футболисты ехали в Украину в поисках лучшего контракта. В этом году количество бразильцев увеличилось втрое: во втором дивизионе, в футзале, в женском футболе… Я не общаюсь со всеми, но у меня есть контакты с некоторыми, которые просят о помощи, и по возможности я стараюсь помочь, чем могу. У украинцев, с которыми я общаюсь, единственная надежда, что вскоре эта война закончится. Многие уже уехали, а другие сидят в бункерах и ждут чуда».

«Как случился мой трансфер в «Коринтианс»? Все было очень быстро. Я приехал в Бразилию, провел некоторое время с семьей, отключил телефон на три дня. Мне это было нужно, потому что то, через что я прошел, было очень тяжело воспринимать. В первый день я думал о будущем, о возможности играть за «Коринтианс», где я прошел этап восстановления, о привязанности, которую я ощущаю к этому клубу. Я разговаривал с моим отцом и моим братом (бывшими футболистами), и сначала они были удивлены, но я рассказал им все, и они поняли профессиональную часть вопроса и теперь все счастливы», - сказал Мораес.

Источник — UOL Esporte

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