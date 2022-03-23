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Калинина получила новую соперницу в Майами

София Кенин снялась с турнира

  • 23.03.2022 10:59
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Калинина получила новую соперницу в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Экс-четвертая ракетка мира София Кенин снялась с турнира в Майами, где в первом круге должна была встретиться с украинкой Ангелиной Калининой.
 
Место Кенин заняла 123-я ракетка мира Екатерина Горгодзе из Грузии.
 
Ранее Калинина уже один раз играла против этой соперницы и легко победила. 
 
Отметим, для для обеих теннисисток это будет дебют в основной сетке соревнований в  Майами. 

Источник — Twitter

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