Калинина получила новую соперницу в Майами

Экс-четвертая ракетка мира София Кенин снялась с турнира в Майами, где в первом круге должна была встретиться с украинкой Ангелиной Калининой.



Место Кенин заняла 123-я ракетка мира Екатерина Горгодзе из Грузии.



Ранее Калинина уже один раз играла против этой соперницы и легко победила.



Отметим, для для обеих теннисисток это будет дебют в основной сетке соревнований в Майами.