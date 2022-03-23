Калинина получила новую соперницу в Майами

Экс-четвертая ракетка мира София Кенин снялась с турнира в Майами, где в первом круге должна была встретиться с украинкой Ангелиной Калининой.
Место Кенин заняла 123-я ракетка мира Екатерина Горгодзе из Грузии.
Ранее Калинина уже один раз играла против этой соперницы и легко победила.
Отметим, для для обеих теннисисток это будет дебют в основной сетке соревнований в Майами.
Источник — Twitter
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