Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Луческу убил меня словами о российских спортсменах»

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец отреагировал на реплику главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу о том, что на российских спортсменов не нужно накладывать санкции.



«Луческу? Пусть едет в Румынию и рассказывает. Он работал на россии, у него там остались связи. Лучше пусть молчит.



А спорт должен страдать или не должен страдать... А почему наши дети должны страдать? Почему наши люди должны покидать свои дома и ехать непонятно на сколько в другие страны? Почему наши люди должны погибать? Дед сумасшедший, что ли? Давайте поиграем в футбол и будем делать вид, как ни в чем не бывало.



Поэтому, Луческу, лучше иди в другую команду. А еще лучше – закончи с футболом после таких слов, отдыхай на пенсии. Спорт не должен страдать... Ну, это просто нереально, он убил меня», – сказал Кополовец.