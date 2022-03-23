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Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Луческу убил меня словами о российских спортсменах»

Известный в прошлом игрок считает, что румынскому специалисту пора уходить на пенсию

  • 23.03.2022 10:44
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Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Луческу убил меня словами о российских спортсменах»
© YouTube. Михаил Кополовец

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец отреагировал на реплику главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу о том, что на российских спортсменов не нужно накладывать санкции.
 
«Луческу? Пусть едет в Румынию и рассказывает. Он работал на россии, у него там остались связи. Лучше пусть молчит.
 
А спорт должен страдать или не должен страдать... А почему наши дети должны страдать? Почему наши люди должны покидать свои дома и ехать непонятно на сколько в другие страны? Почему наши люди должны погибать? Дед сумасшедший, что ли? Давайте поиграем в футбол и будем делать вид, как ни в чем не бывало.
 
Поэтому, Луческу, лучше иди в другую команду. А еще лучше – закончи с футболом после таких слов, отдыхай на пенсии. Спорт не должен страдать... Ну, это просто нереально, он убил меня», – сказал Кополовец.

Источник — FootballHub

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