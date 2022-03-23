Тен Хаг прошел собеседование на пост тренера Ман Юнайтед

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прошел собеседование на предмет работы в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает источник, собеседование состоялось в понедельник, 21 марта. Именно с этой недели МЮ активизировал усилия по поводу нового тренера, который сменит Ральфа Рангника.

Ранее появилась информация, что 52-летний Тен Хаг — главный претендент на пост тренера «Манчестер Юнайтед».

В МЮ рассчитывают принять решение по главному тренеру до конца следующего месяца и объявить о назначении как можно скорее после окончания сезона.

Контракт Тен Хага с «Аяксом» действует до лета 2023 года.