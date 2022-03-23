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Тен Хаг прошел собеседование на пост тренера Ман Юнайтед

МЮ вскоре получит нового наставника

  • 23.03.2022 07:44
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Тен Хаг прошел собеседование на пост тренера Ман Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прошел собеседование на предмет работы в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает источник, собеседование состоялось в понедельник, 21 марта. Именно с этой недели МЮ активизировал усилия по поводу нового тренера, который сменит Ральфа Рангника.

Ранее появилась информация, что 52-летний Тен Хаг — главный претендент на пост тренера «Манчестер Юнайтед».

В МЮ рассчитывают принять решение по главному тренеру до конца следующего месяца и объявить о назначении как можно скорее после окончания сезона.

Контракт Тен Хага с «Аяксом» действует до лета 2023 года.

Источник — Daily Mail

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