Тен Хаг прошел собеседование на пост тренера Ман Юнайтед

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прошел собеседование на предмет работы в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает источник, собеседование состоялось в понедельник, 21 марта. Именно с этой недели МЮ активизировал усилия по поводу нового тренера, который сменит Ральфа Рангника.
Ранее появилась информация, что 52-летний Тен Хаг — главный претендент на пост тренера «Манчестер Юнайтед».
В МЮ рассчитывают принять решение по главному тренеру до конца следующего месяца и объявить о назначении как можно скорее после окончания сезона.
Контракт Тен Хага с «Аяксом» действует до лета 2023 года.
Источник — Daily Mail
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.