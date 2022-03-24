Марта Костюк – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Майами.
Во втором круге украинка сразится против швейцарки Белинды Бенчич (№28 WTA). Встреча состоится пятым запуском на корте №6 после матча Калинская – Плишкова. Ориентировочное время начала матча – 23:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против украинки Элины Свитолиной (№20 WTA) или Хезер Уотсон из Великобритании (№115 WTA).
Источник — Sport.ua
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