Два игрока Интера заразились коронавирусом

Два игрока «Интера» сдали положительный тест на коронавирус. Речь идет о полузащитнике Матиасе Весино и форварде Лаутаро Мартинесе.
Таким образом, оба не помогут своим сборным – Уругвая и Аргентины соответственно – во время ближайшей паузы на матчи национальных команд.
Свой следующий матч «Интер» проведет 3 апреля в рамках Серии А против «Ювентуса».
Источник — Tuttomercatoweb
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