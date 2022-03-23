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Два игрока Интера заразились коронавирусом

Лаутаро Мартинес и Матиас Весино заболели

  • 23.03.2022 00:05
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Два игрока Интера заразились коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Два игрока «Интера» сдали положительный тест на коронавирус. Речь идет о полузащитнике Матиасе Весино и форварде Лаутаро Мартинесе.

Таким образом, оба не помогут своим сборным – Уругвая и Аргентины соответственно – во время ближайшей паузы на матчи национальных команд.

Свой следующий матч «Интер» проведет 3 апреля в рамках Серии А против «Ювентуса».

Источник — Tuttomercatoweb

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