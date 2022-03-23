Два игрока Интера заразились коронавирусом

Два игрока «Интера» сдали положительный тест на коронавирус. Речь идет о полузащитнике Матиасе Весино и форварде Лаутаро Мартинесе.

Таким образом, оба не помогут своим сборным – Уругвая и Аргентины соответственно – во время ближайшей паузы на матчи национальных команд.

Свой следующий матч «Интер» проведет 3 апреля в рамках Серии А против «Ювентуса».