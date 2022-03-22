Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сложно думать о футболе, но нужно отвлекаться»

На фоне новостей из Украины вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко старается выполнять свои обязательства по контракту и не забывает о футболе, который помогает отвлекаться.

«Действительно, сейчас очень тяжело говорить о футболе, думать. Для меня футбол сейчас – это место, где я могу на несколько часов отключиться от всех проблем, которые у нас происходят. Когда я тренируюсь, играю, автоматически, не знаю, как это происходит, мысли переходят на футбольное поле – и не успеваешь думать о футболе и войне, поэтому эти 1.5-3 часа в день, когда ты тренируешься и играешь, идут на пользу».

«Когда все началось, я практически бодрствовал, не ел, был на телефоне и созванивался со всеми родными. Я понял, что у меня сейчас ощущение, что я схожу с ума и нужно как-то отвлекаться», - рассказал Ярмоленко.