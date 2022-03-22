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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сложно думать о футболе, но нужно отвлекаться»

Вингер пытается не забывать о футболе

  • 22.03.2022 20:50
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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сложно думать о футболе, но нужно отвлекаться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

На фоне новостей из Украины вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко старается выполнять свои обязательства по контракту и не забывает о футболе, который помогает отвлекаться.

«Действительно, сейчас очень тяжело говорить о футболе, думать. Для меня футбол сейчас – это место, где я могу на несколько часов отключиться от всех проблем, которые у нас происходят. Когда я тренируюсь, играю, автоматически, не знаю, как это происходит, мысли переходят на футбольное поле – и не успеваешь думать о футболе и войне, поэтому эти 1.5-3 часа в день, когда ты тренируешься и играешь, идут на пользу».

«Когда все началось, я практически бодрствовал, не ел, был на телефоне и созванивался со всеми родными. Я понял, что у меня сейчас ощущение, что я схожу с ума и нужно как-то отвлекаться», - рассказал Ярмоленко.

Источник — Футбол 1/2/3

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