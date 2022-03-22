Не Гвардиола. Диего Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер Европы

По информации Lequipe, самым высокооплачиваемым тренером в европейских чемпионатах является наставник «Атлетико» Диего Симеоне.
Аргентинец получает около 3,3 миллионов евро в месяц (до налогов).
Симеоне значительно опережает Хосепа Гвардиолу, который в «Манчестер Сити» получает 1,9 миллиона в месяц, а также Юргена Клоппа в «Ливерпуле» - 1,5 миллиона евро.
Источник — L'Equipe
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