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Александр АЛИЕВ: «Обидно, что играл с Тимощуком в одной сборной»

Экс-игрок «Динамо» снова прошелся по тряпке из Санкт-Петербурга

  • 22.03.2022 19:24
  • 710 просмотров
  • 3 комментария
Александр АЛИЕВ: «Обидно, что играл с Тимощуком в одной сборной»
© YouTube. Александр Алиев

Александр Алиев ответил на вопрос о том, пожмет ли в будущем руку своему экс-партнеру по сборной Украины Анатолию Тимощуку:

«Нет, никогда. Даже не хочу его фамилию слышать. Человек показывал, какой он патриот. Ленточки рисовал на своих, б***ь, щечках. Стринги ему надо, надеть русские туфельки-каблучки и ходить в них. Человек выбрал просто деньги. Деньги для него главное.

А то что ты выигрывал Лигу чемпионов, с флагом бегал... Ты бы лучше русский флаг взял, с ним бегал. Мне очень обидно, что я с этой мразью играл в одной сборной».

Источник — Бомбардир

(8 голосов)

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Комментарии
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    SebastianTrueman, 22.03.2022 19:41
    +2
    Ты не прав Саша. На то время толик был человеком.
    Жаль что в этой ситуации он оказался... бездушной тварью.
    Я бы тоже не хотел много общего с алиевым который бухал, матерился, был мать своих детей.
    Хорошо что ты Саша сейчас занимаешься полезным делом и дай Бог чтобы после войны ты был адекватным представителем своей страны!
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    online
    Руслан Шевченко, 22.03.2022 20:06
    0
    Назовем єто так- Санек вовремя переобулся. Но в хорошем на сегодня смысле. Может 100 грамм боевых наливают, а толик остался в тех же кедах. Ну х с ним. Что-то о дружбане Миле тишина....
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    Crimea, 22.03.2022 20:04
    0
    Кєнт виявився правильним пацаном
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