Александр АЛИЕВ: «Обидно, что играл с Тимощуком в одной сборной»

Александр Алиев ответил на вопрос о том, пожмет ли в будущем руку своему экс-партнеру по сборной Украины Анатолию Тимощуку:

«Нет, никогда. Даже не хочу его фамилию слышать. Человек показывал, какой он патриот. Ленточки рисовал на своих, б***ь, щечках. Стринги ему надо, надеть русские туфельки-каблучки и ходить в них. Человек выбрал просто деньги. Деньги для него главное.

А то что ты выигрывал Лигу чемпионов, с флагом бегал... Ты бы лучше русский флаг взял, с ним бегал. Мне очень обидно, что я с этой мразью играл в одной сборной».