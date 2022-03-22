Александр АЛИЕВ: «Обидно, что играл с Тимощуком в одной сборной»

Александр Алиев ответил на вопрос о том, пожмет ли в будущем руку своему экс-партнеру по сборной Украины Анатолию Тимощуку:
«Нет, никогда. Даже не хочу его фамилию слышать. Человек показывал, какой он патриот. Ленточки рисовал на своих, б***ь, щечках. Стринги ему надо, надеть русские туфельки-каблучки и ходить в них. Человек выбрал просто деньги. Деньги для него главное.
А то что ты выигрывал Лигу чемпионов, с флагом бегал... Ты бы лучше русский флаг взял, с ним бегал. Мне очень обидно, что я с этой мразью играл в одной сборной».
Источник — Бомбардир
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Жаль что в этой ситуации он оказался... бездушной тварью.
Я бы тоже не хотел много общего с алиевым который бухал, матерился, был мать своих детей.
Хорошо что ты Саша сейчас занимаешься полезным делом и дай Бог чтобы после войны ты был адекватным представителем своей страны!
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