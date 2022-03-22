УЕФА хочет разорвать контракт на показ матчей сборных в России

По информации СМИ, УЕФА хочет разорвать контракт с компанией МатчТВ на показ матчей национальных сборных, которые возобновят выступления 24 марта.

Команды сыграют первые встречи плей-офф отбора ЧМ-2022.

УЕФА изучает возможность запрета показа этих матчей в России.

При этом сама сборная России, которая должна была играть с Польшей, получила бан ФИФА из-за вторжения в Украину, поэтому официальные матчи ей сейчас не светят.