УЕФА хочет разорвать контракт на показ матчей сборных в России

По информации СМИ, УЕФА хочет разорвать контракт с компанией МатчТВ на показ матчей национальных сборных, которые возобновят выступления 24 марта.
Команды сыграют первые встречи плей-офф отбора ЧМ-2022.
УЕФА изучает возможность запрета показа этих матчей в России.
При этом сама сборная России, которая должна была играть с Польшей, получила бан ФИФА из-за вторжения в Украину, поэтому официальные матчи ей сейчас не светят.
Источник — Yahoo Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.