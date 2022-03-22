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Экс-игрок Шахтера после Мариуполя: «Вы когда-то пили воду из лужи?»

Владимиру Яксманицкому удалось вырваться из города, который находится в облоге

  • 22.03.2022 18:04
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Экс-игрок Шахтера после Мариуполя: «Вы когда-то пили воду из лужи?»
© Фото из открытых источников

Бывший игрок «Шахтера» Владимир Яксманицкий впервые вышел на связь после трех недель, проведенных в блокадном Мариуполе.
 
«Отхожу после 3 недель ада! Люди, воюющие в соцсетях, поймите – в аду, где живут жители Мариуполя, соцсетей нет! Там ничего нет, от слова совсем. Вы когда-то пили воду из лужи или сточной трубы, когда растаял снег на крыше?», – написал Яксманицкий в инстаграме.
 
Отметим, что больше всего матчей в карьере Яксманицкий сыграл составе клубов из Донецкой области: «Металлурга Д», «Мариуполя» и «Шахтера».

Источник — Футбол 24

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