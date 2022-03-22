Андрей ЯРМОЛЕНКО: «23 февраля отправил жену и ребенка в Киев»

Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал о том, что его жена и ребенок оказались в Киеве за день до полномасштабного вторжения России.

Позже им удалось вернуться в Лондон.

«Я отправил семью, ребенка и жену, в Киев 23 февраля. Им нужно было пройти одну плановую процедуру. И когда 24 это началось... Мне хотелось удариться головой в стенку, потому что я отправил детей в Киев, а сам в Лондоне сижу. Благодарю «Вест Хэм» за поддержку».

«Тренер сказал, что можно тренироваться, можно не тренироваться - делай все для семьи. Потом решил, что нужно быть профессионалом, отрабатывать честно контракт».

«Забивать удается благодаря украинцам, которые сражаются и бьются», - сказал Ярмоленко.