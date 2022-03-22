Марта Костюк – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.
В первом круге украинка сразится против бельгийки Алисон ван Эйтванк (№56 WTA). Время начала матча – 17:10 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против швейцарки Белинды Бенчич (№28 WTA).
Источник — Sport.ua
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