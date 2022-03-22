УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Марта Костюк – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Майами

  • 22.03.2022 17:05
  • 1398 просмотров
  • 6 комментариев
Марта Костюк – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Во вторник украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.
 
В первом круге украинка сразится против бельгийки Алисон ван Эйтванк (№56 WTA). Время начала матча – 17:10 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против швейцарки Белинды Бенчич (№28 WTA).
 

📺 Видеотрансляция
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    chevars2ukr.net, 22.03.2022 18:07
    +1
    Давай, Марта! Ти зможеж 
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 22.03.2022 17:56
    +1
    Шановні модератори! Будь ласка, оприділіться: ви видаляєте кожне повідомлення про наш чат, однак ваш відділ реклами не відповідає на імейли з запитом отримати інформацію про послуги та умови реклами: ми готові проплатити рекламу нашого чату, вийдіть з нами на зв'язок, я залишала вам повідомлення!!!!!!!!!!!!!! І сам не гам і другому не дам
    Ссылка
    online
    sv_2000, 22.03.2022 17:51
    +1
    Включился только со счета 3:4.... Катастрофического Марты ничего в игре не было... Нормальная была борьба.... Посмотрим
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 22.03.2022 17:39
    +1
    Spectra, 22.03.2022 17:36
    Пошло поехало, надо ещё проиграть и баранка
    Продовжуємо вірити. Ти ж пам'ятаєш з якої ти секти
    Ссылка
    online
    Spectra, 22.03.2022 17:36
    +1
    Пошло поехало, надо ещё проиграть и баранка
    Ссылка
    online
    Spectra, 22.03.2022 17:32 (изменен)
    0
    Щас включиться психоМарта и сама все отдаст.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности