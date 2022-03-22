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УЕФА разрешил дозаявлять игроков на еврокубки в текущем сезоне

До первого апреля команды смогут дозаявить по два игрока

  • 22.03.2022 15:31
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УЕФА разрешил дозаявлять игроков на еврокубки в текущем сезоне
© УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА принял решение о внесении изменений в регламенты Лиги чемпионов-2021/2022, Лиги Европы-2021/2022 и Лиги конференций-2021/2022.
 
Исполком разрешил клубам до 1 апреля 2022 дозаявить максимум двух новых игроков на остальные матчи текущих турниров.
 
Кроме того, Исполнительный комитет УЕФА одобрил внесение аналогичных изменений в регламент женской Лиги чемпионов-2021/2022. Ее участники согласно Регламенту ФИФА по статусу и трансферу футболистов смогут дозаявить до двух исполнителей на матчи нынешнего розыгрыша. Последний срок дозаявок – 7 апреля 2022 года.
 
Напомним, в результате эскалации военного конфликта в Украине, приведшего к масштабному гуманитарному кризису, Бюро Совета ФИФА после консультаций с УЕФА и другими сторонами 7-го и 16 марта приняло решение о внесении изменений в Регламент ФИФА по статусу и трансферу футболистов.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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