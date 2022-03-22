Кравченко проиграл восьмому сеяному на челленджере в Швейцарии

Украинский теннисист Георгий Кравченко завершил борьбу на челленджере в Швейцарии.
В первом круге основы украинец, который преодолел квалификацию, проиграл восьмому сеяному Тима ван Рийтховену из Нидерландов.
Биль. Первый круг
Георгий Кравченко (Украина, Q) – Тим ван Рийтховен (Нидерланды, 8) – 6:7(5), 5:7
Источник — Sport.ua
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