Колос отправил Сичинаву в Финляндию

Нападающий «Колоса» Ника Сичинава временно покидает свой клуб. 27-летний грузинский футболист продолжит карьеру в финской команде КуПС.

«Колос» отдал Сичинаву в финский клуб в аренду до конца сезона.

В этом сезоне грузинский нападающий сыграл 17 матчей за «Колос» в УПЛ, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.

До этого Сичинава играл в Украине за «Ингулец».