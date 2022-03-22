Колос отправил Сичинаву в Финляндию

Нападающий «Колоса» Ника Сичинава временно покидает свой клуб. 27-летний грузинский футболист продолжит карьеру в финской команде КуПС.
«Колос» отдал Сичинаву в финский клуб в аренду до конца сезона.
В этом сезоне грузинский нападающий сыграл 17 матчей за «Колос» в УПЛ, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.
До этого Сичинава играл в Украине за «Ингулец».
Источник — Бей-беги
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