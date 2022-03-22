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Колос отправил Сичинаву в Финляндию

Грузинский форвард остаток сезона проведет в аренде

  • 22.03.2022 14:46
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Колос отправил Сичинаву в Финляндию
© ФК Колос. Ника Сичинава

Нападающий «Колоса» Ника Сичинава временно покидает свой клуб.  27-летний грузинский футболист продолжит карьеру в финской команде КуПС.

«Колос» отдал Сичинаву в финский клуб в аренду до конца сезона.

В этом сезоне грузинский нападающий сыграл 17 матчей за «Колос» в УПЛ, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.

До этого Сичинава играл в Украине за «Ингулец».

Источник — Бей-беги

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