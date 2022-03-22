Юрий БЕРЕЗА: «россия не доползет до Днепра»

Президент «Днепра-1» и командир батальона ВСУ Юрий Береза объяснил, почему россия вскоре потерпит поражение в войне с Украиной.

«Я спрогнозирую все-таки: на сегодняшний день вряд ли ресурсно россия может дойти к Днепру. Будут наносить ракетно-бомбовые удары. По земле они не доползут. У нас очень мощная группировка ВС на востоке, севере и юге. На западе спокойно.

Это война нового типа. Это не война, как во Вторую Мировую, когда можно было говорить про фронты, окопы. Сейчас можно использовать высокоточное оружие. Это в первую очередь война логистики. Мало того, что они немотивированны, мало того, что у них нет целей и идей, так они в своих танках прут парадную форму, в которой собирались идти на парад на Крещатике. Ну дебилы», - подытожил Береза.