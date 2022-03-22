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Роман ЗОЗУЛЯ: «Пытаемся вывезти из Украины 30 детей»

Нападающий хочет помочь украинским детям, страдающим от войны

  • 22.03.2022 10:16
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Роман ЗОЗУЛЯ: «Пытаемся вывезти из Украины 30 детей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и сборной Украины, который сейчас выступает в испанском клубе «Фуэнлабрада», Роман Зозуля поделился подробностями переговоров с испанскими командами по поводу приема детей из Украины.

– Мы хотим взять одну возрастную категорию, чтобы их заявили как команду, они принимали участие в чемпионате, им дали общежитие для проживания, чтобы их полностью взяли под контроль.

– А ваша академия с Русланом Ротанем? Где сейчас ваша школа, ребята?
– Сейчас все сидят дома. Трудно вывезти всех, сейчас говорим о 30 детях, но есть много нюансов, проблем с документами. Мы прекрасно понимаем, что сложно маме сделать разрешение на выезд ребенка в другую страну, когда они находятся в бункере или идут обстрелы, - сказал Зозуля.

Источник — Футбол 1/2/3

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