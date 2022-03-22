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Вингер Ингульца перешел в норвежский Йерв

Родни Антви до лета будет выступать на севере Европы

  • 22.03.2022 09:47
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Вингер Ингульца перешел в норвежский Йерв
© ФК Йерв

26-летний вингер «Ингульца» Родни Антви на правах аренды, рассчитанной до 30 июня, будет выступать за норвежский клуб «Йерв».

Отмечается, что «Йерв» проявлял заинтересованность в услугах Антви еще зимой, но тогда нидерландец с ганскими корнями предпочел перебраться в «Ингулец». Однако начало войны в Украине вынудило футболиста искать другие варианты в карьере и он с удовольствием вернулся к предложению «Йерва».

Родни Антви стал игроком «Ингульца» в январе, подписав контракт на правах свободного агента. Его договор с клубом из Петрово рассчитан до лета 2023 года.

Источник — ФК Йерв

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