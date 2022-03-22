Вингер Ингульца перешел в норвежский Йерв

26-летний вингер «Ингульца» Родни Антви на правах аренды, рассчитанной до 30 июня, будет выступать за норвежский клуб «Йерв».

Отмечается, что «Йерв» проявлял заинтересованность в услугах Антви еще зимой, но тогда нидерландец с ганскими корнями предпочел перебраться в «Ингулец». Однако начало войны в Украине вынудило футболиста искать другие варианты в карьере и он с удовольствием вернулся к предложению «Йерва».

Родни Антви стал игроком «Ингульца» в январе, подписав контракт на правах свободного агента. Его договор с клубом из Петрово рассчитан до лета 2023 года.