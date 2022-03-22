Андрей ШЕВЧЕНКО – о путине: «Не хочу называть имя этого существа»

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о владимире путине.

«Совершенно согласен с отстранением российских спортсменов от соревнований, пока война не прекратится. Мы должны оказывать давление. Президент России – я не хочу называть имя этого существа – сказал, что это спецоперация. Это не спецоперация. Это убийство невиновных. Это люди в окружении. Это бомбардируемые города», - сказал Шевченко.