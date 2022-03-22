УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Андрей ШЕВЧЕНКО – о путине: «Не хочу называть имя этого существа»

Легенда украинского футбола высказался о лидере российского народа

  • 22.03.2022 07:58
  • 1346 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО – о путине: «Не хочу называть имя этого существа»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о владимире путине.

«Совершенно согласен с отстранением российских спортсменов от соревнований, пока война не прекратится. Мы должны оказывать давление. Президент России – я не хочу называть имя этого существа – сказал, что это спецоперация. Это не спецоперация. Это убийство невиновных. Это люди в окружении. Это бомбардируемые города», - сказал Шевченко.

Источник — Daily Mail

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности