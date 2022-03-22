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Юрий БЕРЕЗА: «Мордор будет рождать и отправлять своих детей на заклание»

Почетный президент «Днепра-1» рассказал о том, что необходимо для победы

  • 22.03.2022 07:39
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Юрий БЕРЕЗА: «Мордор будет рождать и отправлять своих детей на заклание»
© nfront.org.ua. Юрий Береза

Президент СК «Днепр-1» Юрий Береза рассказал о ресурсной зависимости Украины от Запада.

«На сегодняшний день мы очень сильно зависим в плане ресурсов от наших западных партнеров. Используя наше вооружение, мы будем иметь большой успех. Ведь у нас есть отвага и опыт. Но когда в каждом селе, которое обороняется, будет стингер или джавелин, то эта война может закончиться за одну-три  недели. 

Конечно, в плане ресурсов россия настолько огромная страна, что сложно надеяться на окончание войны за неделю. Мы будем уничтожать их, но они будут кидать в бой все новых орков.

Мордор будет рождать и отправлять своих детей на заклание, не спрашивая где они пропадают», - сказал Береза.

Источник — Футбол 1/2/3

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