Юрий БЕРЕЗА: «Мордор будет рождать и отправлять своих детей на заклание»

Президент СК «Днепр-1» Юрий Береза рассказал о ресурсной зависимости Украины от Запада.

«На сегодняшний день мы очень сильно зависим в плане ресурсов от наших западных партнеров. Используя наше вооружение, мы будем иметь большой успех. Ведь у нас есть отвага и опыт. Но когда в каждом селе, которое обороняется, будет стингер или джавелин, то эта война может закончиться за одну-три недели.

Конечно, в плане ресурсов россия настолько огромная страна, что сложно надеяться на окончание войны за неделю. Мы будем уничтожать их, но они будут кидать в бой все новых орков.

Мордор будет рождать и отправлять своих детей на заклание, не спрашивая где они пропадают», - сказал Береза.