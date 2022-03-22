Гендиректор Кривбасса: «Дети из академии переедут в испанские клубы»

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал об организации вывоза детей из Украины.

«Нападение россии на нашу мирную, могущественную Украину стало для всех шокирующим шагом со стороны оккупантов. Террор, который рашисты наносят мирному населению, навеки останется кровавым пятном в истории россии. Не простим. Я родом из Донбасса, и с болью в сердце переживаю агрессию россии еще с 2014 года. Футболисты Кривбасса отдают часть зарплаты на нужды украинской армии, и мы не остаемся в стороне, помогая чем можем. Пока договариваемся с футбольными клубами всей Прибалтики о предоставлении финансовой и гуманитарной помощи Украине. Многие клубы из Эстонии уже оказывают помощь украинским беженцам.

Война застала нашу молодежку на соборах в Мункаче, на Западной Украине. Хочу выразить большую благодарность руководству Мункача, что позволило команде остаться. Академия Мункач предоставила крышу над головой в дальнейшем многим людям, которые уезжали за границу или возвращались в Украину. Координатор Академии Кривбасса Хорхе Лопес до начала войны находился в Кривом Роге, работал. На следующий день, 25 февраля, Хорхе вместе с собственным переводчиком Максимом сдавал кровь для украинцев в центре переливания крови.

Позже Федерация футбола Испании организовала ему выезд в Испанию. И уже дома Хорхе сразу же занялся вопросами переезда воспитанников Академии Кривбасса. Теперь можно говорить об успешном переезде команды U-19, футболистов моложе 18 лет. Большое количество наших воспитанников остановилось в городе Уэска, на базе одноименной команды. Также благодаря помощи Хорхе Лопеса наши футболисты уже тренируются в таких клубах как Валенсия, Леванте, Вильярреал, Райо Вальекано.

С момента нападения российских убийц на Украину Хорхе каждый день занимается вопросами переезда, размещения, адаптации и вовлечение всех наших воспитанников в тренировочный процесс этих клубов. То есть, его роль в этом вопросе просто безгранична. И наша благодарность не знает предела. В дальнейшем мы с помощью Хорхе планируем организовать переезд в Испанию для продолжения тренировочного процесса детей всех возрастов Академии Кривбасса. Мы также работаем 24/7, чтобы перевезти максимально возможное количество наших юных футболистов.

Хотим, чтобы даже в условиях войны россии против нашего государства дети Академии могли продолжать заниматься футболом, любимым делом, не останавливались и развивались. Дети не должны видеть войну, не должны видеть происходящее», - сказал Баенко.