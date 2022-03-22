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АНРИ: ««Нельзя говорить о тактике, когда у команды отсутствует желание»

Известный в прошлом футболист высказался о неудачах парижан

  • 22.03.2022 03:39
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АНРИ: ««Нельзя говорить о тактике, когда у команды отсутствует желание»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри жестко раскритиковал футболистов ПСЖ.

«Нельзя говорить о тактике, когда у команды отсутствует желание.

Каков основополагающий принцип? Я выступал за «Барселону», и там ты уйдешь из команды, если не будешь делать то, что должен, независимо от твоего имени. Если ты не уважаешь свои обязанности, ты уйдешь.

Ты уйдешь из «Барсы», если не будешь делать того, что нужно. Ты уйдешь из «Баварии», из «Реала». Ты уйдешь из всех больших клубов. Уйдешь ли ты из ПСЖ? Нельзя превращать в банальность 10 чемпионских титулов. Это не банальность, это поразительно», - сказал Анри.

Напомним, что на минувших выходных ПСЖ разгромно проиграл «Монако» (0:3).

Источник — Get French Football News

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